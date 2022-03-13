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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ام جى ترفع اسعار HS موديل 2022 بقيمة 5 الاف جنيه ..تفاصيل

طراز  HS موديل 2022
طراز  HS موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية  ام جى MG ، عن ارتفاع اسعار السيارة طراز  HS موديل 2022 ، داخل السوق المصرى للسيارات ، خلال موجة الزيادات العالمية فى الاسعار.

واوضح وكيل ام جى MG ، ان السيارة طراز  HS موديل 2022 ، ارتفعت اسعارها بقيمة وصلت الى 5000 الاف جنيه للثلاث فئات السعرية لها ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

طراز  HS موديل 2022 

وتستمد السيارة ام جى MG HS موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ام جى MG HS موديل 2022 ، بطول 4574 مم ، و عرض 1876 مم ، و ارتفاع 1685 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 463 لتر .

طراز  HS موديل 2022 

وتضم السيارة ام جى MG HS موديل 2022 ، عدد من مواصفات الامان من بينها 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ( ABS + EBD CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW ARP +HDC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية .

وتحتوى السيارة ام جى MG HS موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة .

طراز  HS موديل 2022 

وجاءت اسعار ام جى MG HS موديل 2022 كالتالي:

- فئة لاكشري فرش أسود 431.990 ألف جنيه بدلاً من 426.990 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش بني 436.990 ألف جنيه بدلاً من 431.990 ألف جنيه.

- فئة لاكشري LFC 441.990 ألف جنيه بدلاً من 436.990 ألف جنيه.

السوق المصري SUV ام جى MG HS موديل 2022 ام جى MG HS موديل 2022

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