مصطفى عسل ومازن هشام وفارس الدسوقي لنصف نهائي بطولة كناري للإسكواش

تأهل مصطفي عسلة, مازن هشام وفارس الدسوقي ل دور نصف نهائي بطولة كناري كلاسيك للاسكواش والمقامة في لندن خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وحقق مصطفي عسل الفوز أمام الويلزي جويل مكين بمباراة ربع النهائي بنتيجه ٢-١ في مباراة استمرت ل ٩٥ دقيقه بنتيجه أشواط 11-9, 11-13, 8-11 .

وفاز مازن هشام أمام الفرنسي فيكتور كورين في مباراة ربع النهائي بنتيجة ٢-٠ في مباراة استمرت ل ٢٠ دقيقه وجاءت نتيجه الاشواط كالتالي 11-3, 11-3.

وفاز فارس الدسوقي أمام المصري طارق مؤمن بنتيجة 2-1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 10-12, 11-3.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش تصنيف شهر مارس حيث احتل بول كول الصدارة بينما تراجع على فرج إلى المركز الثانى، واستقر محمد الشوربجى فى المركز الثالث، ومصطفى عسل فى المركز الرابع، وطارق مؤمن فى المركز الخامس.