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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. اشتعال النيران بإحدى الصيدليات الشهيرة في طنطا إثر ماس كهربائي.. صور

اندلاع نيران حريق
اندلاع نيران حريق هائل بإحدى الصيدليات الشهيرة

اندلع نيران حريق هائل بإحدى الصيدليات الشهيرة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، مما تسبب في  تفحم حوائطها وتلف كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد نيران حريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

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كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اشتعال النيران في صيدلية شهيرة بشارع سعيد بالقرب من مسجد الدماطي بدائرة القسم.

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وانتقلت القيادات وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين اشتعال النيران في صيدلية شهيرة تابعة لإحدى السلاسل المعروفة ولها فروع على مستوى الجمهورية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية التي تعلو الصيدلية والمحلات المجاورة للصيدلية.

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وكشفت التحريات الأمنية حال المعاينة تفحم محتويات الصيدلية من الداخل واحتراق كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات وتفحم حوائط الصيدلية، كما التهمت كل شيء بسرعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومحاصرتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

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