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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فترة تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم، الخميس، تحسنا نسبيا وارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد موجة البرودة التي شهدتها البلاد لعدة أيام.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد اعتدالا فى سرعات الرياح على كافة الانحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

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وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه رغم حالة الطقس، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتحسن الأجواء ، فيجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نظرًا لأننا في فترة تقلبات جوية، تشهد ارتفاع وانخفاض في الحرارة، خلال ساعات النهار بينما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

وشهد الطقس اليوم، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11

 

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