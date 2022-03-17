عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أسباب لآلام الأسنان في الصباح وعلاجات منزلية لتخفيفها

أسنان
أسنان

إن الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع، ويمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة. 

وفيما يلي الأسباب الأربعة الأكثر شيوعًا لألم الأسنان في الصباح، وكيفية الحصول على الراحة وأبرز العلاجات، وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندي.

1. أمراض اللثة

تحدث أمراض اللثة عندما يتراكم البلاك على الأسنان، ويمكن أن يتسبب الالتهاب في احمرار اللثة حول أسنانك وتورمها. 

قد تخطئ في هذا الأمر على أنه ألم الأسنان، والذي يمكن أن يتسبب في نهاية المطاف في أن تصبح أسنانك متقرحة.

2. التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألم الأسنان في الصباح. 

عدوى أو التهاب الجيوب الأنفية تضغط على الأعصاب في وجهك، بما في ذلك الأعصاب الموجودة حول أسنانك، مما يسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح. 

 

3. خراج الأسنان

إذا أصيبت لثتك أو أسنانك بالبكتيريا، يمكن أن تصاب بخراج الأسنان، وهي حالة مؤلمة. 

تشمل الأعراض الحمى، وتورم الغدد في الرقبة والفك، وألم في الوجه بالقرب من السن المصاب، ورائحة الفم الكريهة غير المبررة (رائحة الفم الكريهة)، يجب عليك الاتصال بطبيب الأسنان على الفور إذا كان لديك خراج لأن العدوى يمكن أن تنتشر إلى الأسنان المحيطة وتضر بصحة فمك. 

4.  صرير الأسنان

هو سبب شائع لآلام الأسنان في الصباح. 

طحن أسنانك في الليل أثناء النوم عادة شائعة لا يدرك الكثير من الناس أنهم يفعلونها. 

خلال فحوصات الأسنان المنتظمة، يمكن لأطباء الأسنان اكتشاف صرير الأسنان عند فحص مينا الأسنان ورؤية تآكلها. 

بالإضافة إلى آلام الأسنان، يمكن أن يسبب صرير الأسنان ألمًا في الفك وألمًا عامًا بالوجه وصداعًا.

تأكد من زيارة طبيب الأسنان إذا كان هذا يحدث لك.

أسنان الم الاسنان ألم الأسنان في الصباح امراض اللثة التهاب الجيوب الانفية خراج الاسنان health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

المشدد وغرامة 2000 جنيه.. احذر تزوير بطاقة المسن للحصول على الخدمات المستحقة 

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

موضوعات متعلقة

ورم في اللثة يكشف عن أطول أسنان في العالم.. ما القصة؟

طبيب أسنان يكشف خطورة استخدام البنج أثناء الحمل

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق تعاون مع اليابان

يتعاملون بطريقة لا أخلاقية.. روسيا: أوروبا وواشنطن لا تريدان موسكو قوية

بحث نقل منصة «ملفي» الإماراتية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الطبية بمصر

3 علاوات مرتقبة لـ الموظفين تصرف في يوليو المقبل..تفاصيل

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة وأخميم الجديدتين

فاقت أمريكا بالعراق وأفغانستان.. حصيلة جديدة لخسائر روسيا بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

بعد فيروس كورونا.. إصابة زوجة الفنان أحمد حلاوة بجلطة بسبب الشائعات

بشرى سارة.. الأوقاف تعلن فتح مصليات السيدات بالمساجد قبل شهر رمضان.. فيديوجراف

مشروعات سكن ودار مصر وجنة.. تعرف على مواعيد حجز الوحدات|فيديوجراف

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ