تأهل 3 مصريين لنصف نهائي بطولة كناري وارف كلاسيك لرجال الإسكواش

تنطلق اليوم، الخميس، فعاليات دور نصف النهائي ببطولة كناري وارف كلاسيك للإسكواش، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 13 مارس إلى 18 مارس الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالي: يواجه مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا، مواطنه فارس دسوقي، المصنف العاشر عالميًا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا، البيروفي دييجو إلياس.

وكانت نتائج مباريات ربع النهائي كالتالي: فاز فارس دسوقي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 2-1، كما تغلب مازن هشام على نظيره الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 2-0.

وفاز مصطفى عسل على نظيره الويلزي جول ماكين بنتيجة 2-1، كما تغلب البيروفي دييجو إلياس على نظيره السويسري نيكولاس مولير بنتيجة 2-1.

وضمت قائمة المنتخب المصري 8 لاعبين وهم: محمد الشربيني، ومازن هشام، وفارس دسوقي، وطارق مؤمن، ومروان الشوربجي، ومصطفى السيرتي، ومصطفى عسل.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تشهد أولى مشاركات مصطفى عسل في بطولات الإسكواش الدولية، وذلك بعد انتهاء مدة إيقافه.