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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنيين مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة قليوب بقيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وبإستخدام دراجة نارية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن 3 هواتف محمولة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وتحريز المضبوطات.

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