جهود المؤرخين المسيحيين.. كتاب جديد في سلسلة تاريخ المصريين

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة تاريخ المصريين كتاب بعنوان: "جهود المؤرخين المسيحيين في مصر الإسلامية من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري" للدكتور محمد عبد الخالق عبد المولى.

ينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول وخاتمة ، يعالج الفصل الأول المنابع الأولى لمدرسة مصر التاريخية المسيحية.

ويدور الفصل الثاني حول المؤرخ المسيحي يوحنا النقيوسي، وفي الفصل الثالث ترجمة لحياة المؤرخ سعيد بن بطريق وتعريف بأهم مؤلفاته، ويأتي الفصل الرابع بعنوان مؤرخو بطاركة الكنيسة المصرية، ويدور الفصل الخامس حول ابن مماتي من حيث نسبه وأسرته وسماته الشخصية وتعريف بكتابه قوانين الدواوين.

أما الفصل السادس أبو المكارم بن جرجس وكتابه تاريخ الكنائس والأديرة. فيما يترجم الفصل السابع لحياة أبو شاكر بن الراهب وتاريخه العام.

وأخيرا الفصل الثامن بعنوان المكين جرجس بن العميد وكتابه تاريخ المسلمين.