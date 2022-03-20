سهير البابلي׃ «سوسكا.. ده اسم الدلع اللي أطلقه عليا العندليب عبدالحليم حافظ»|نوستالجيا

حلّت الفنانة الراحلة سهير البابلى، ضيفة ببرنامج، “ماسبيرو زمان”، المذاع على فضائية "ماسبيرو"، مع الإعلامية منى الحسينى، فى حوار سابق، وروت السر وراء اسم سوسكا.

قالت الفنانة سهير البابلي، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أطلق عليها اسم “سوسكا”، وأصبح اللقب الخاص بها داخل وخارج الوسط الفنى.

وأضافت الفنانة سهير البابلى:" أنا بعتز باسم سوسكا وتحبه، وكل أصدقائى بينادونى بيه بسبب عبد الحليم".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عامًا، وعانت الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخيرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".