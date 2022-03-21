الدولية للطاقة الذرية: نصف موظفي تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا عادوا إلى ديارهم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، إن ما يقرب من نصف موظفي محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوكالة الدولية قولها إن: "الذين تمكنوا من مغادرة المحطة النووية كانوا يعملون منذ ما يقرب من 4 أسابيع".



ومن جانبه، عبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن ترحيبه بهذه التطورات قائلاً "إنهم يستحقون كامل احترامنا وإعجابنا لعملهم في هذه الظروف الصعبة للغاية".



يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بدأت في 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسي على محطة "تشيرنوبل" في الأيام الأولى للعملية .