أطفال الأوبرا في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم.



تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغنيات منها "دنجي دنجي، ويا نورا يا نورا، وأتفضل قهوة، وأحسن ناس، وألو ألو، والله بعودة يا رمضان، وماما يا حلوة، وأحن قلب، وست الحبايب".



وبالفاصل الثاني من الحفل قدم أطفال الأوبرا "أوبريت الدندورما" كلمات محمد متولي، وألحان عزت الجاهلي، والذى صنع خصيصا للإذاعة، وتم تحويله إلى عمل مرئى بعد تحقيقه نجاحا كبيرا.



تدريب الكورال وتوزيع الموسيقى أيمن مصطفى، وتصميم استعراضات الأغانى وتدريب شمس إبراهيم، بمصاحبة موسيقية الفنان على الخبيري.



تجدر الإشارة إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفنى لعام ٢٠١١، قدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها "الدندورنا، والليلة الكبيرة، والعقلاء"، وتتميز حفلاته بالإقبال الجماهيري الشديد من الأطفال والكبار.

ف ع