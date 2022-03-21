أحمد سعد يشارك احتفالات عيد الأم بأغنية جديدة

هنأ الفنان أحمد سعد كل أم بمناسبة عيدها في 21 مارس، وشارك اغنية جديدة له في هذه المناسبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل سنه وكل ام طيبه وبخير وصحه وسعاده ❤️”.



وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، وكانت ابرز التعليقات: أه على الاحساس 🔥❤️- ماشاء الله الفتره الاخيره صاير نشيط و تسمعنا اغاني حلوه برافو😍👏🏻.

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث اغنياته بعنوان “النفسية”، عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “النفسيه مش اللي هي الله يعيني ع اللي فيا .. أنا مش مصدق إن أنا عايش ولسه في ف عمري بقيه .. أنا ضايع من نفسي وروحي ومفيش حواليا إلا جروحي .. وادي ناس عماله تدوس قلبي وادي ناس عماله تدوس روحي”.

أغنية “النفسية” صلاح مندي، الحان تامر كروان، توزيع موسيقي طه الحكيم.

وكانت قد طرحت شركة "مزيكا" ، للفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بنادى عليك"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الالكترونية، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "وسع وسع".

أغنية "بنادى عليك" للفنان أحمد سعد، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.