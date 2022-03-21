عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يشارك احتفالات عيد الأم بأغنية جديدة

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد سعد كل أم بمناسبة عيدها في 21 مارس، وشارك اغنية جديدة له في هذه المناسبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “كل سنه وكل ام طيبه وبخير وصحه وسعاده ❤️”.
 

وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، وكانت ابرز التعليقات: أه على الاحساس 🔥❤️- ماشاء الله الفتره الاخيره صاير نشيط و تسمعنا اغاني حلوه برافو😍👏🏻.

txt

أحمد سعد يشارك ابتهالات بمناسبة ليلة النصف من شعبان

txt

مجهود شخصي.. أحمد سعد: فيديو الرقص قلش مني ومسحته.. فيديو

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث اغنياته بعنوان “النفسية”، عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “النفسيه مش اللي هي الله يعيني ع اللي فيا .. أنا مش مصدق إن أنا عايش ولسه في ف عمري بقيه .. أنا ضايع من نفسي وروحي ومفيش حواليا إلا جروحي .. وادي ناس عماله تدوس قلبي وادي ناس عماله تدوس روحي”.

أغنية “النفسية” صلاح مندي، الحان تامر كروان، توزيع موسيقي طه الحكيم.

وكانت قد طرحت شركة "مزيكا" ، للفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بنادى عليك"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الالكترونية، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "وسع وسع". 

أغنية "بنادى عليك" للفنان أحمد سعد، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد احتفاليه عيد الام أخر أعمال أحمد سعد أغانى احمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

علاقة عاطفية وتسرب للغاز.. كشف لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

الساعات الأخيرة.. البترول تحذر من تراكم فاتورة غاز المنزل لشهر مارس

التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال بداية شهر رمضان

أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض درجات الحرارة

نحسن الوضع.. السيسي: مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة

مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة..والأهالي:«منعرفش عنهم حاجة»|تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق ينتقد كيروش بعد ضم أفشة لمنتخب مصر

حرب وأعاصير.. مسافر عبر الزمن يكشف أحداث ساخنة في 2022

سيارات لم نعاصرها.. قصة «عربية» احتوت على أول ملطف للهواء | صور

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد أسعار الخبر الفينو والسياحي

حقيقة تلقي محمود جاد وإيبوكا عروضًا للرحيل عن إنبي

رئيس أوكرانيا ساخراً من الجيش الروسي: نساعد جنودهم لمقابلة الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

ثعبان ضخم يفاجئ امرأة داخل المطبخ.. شاهد ما حدث

فيديو

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

صنفوها كالخمر.. رأي مبروك عطية في وضع جوزة الطيب بالطعام

قطع بالكف وتهتك أنسجة وكسر في الأسنان.. 4 فنانات تعرضن للإصابة خلال التصوير "فيديوجراف"

عانى من السرطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ