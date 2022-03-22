سعفان من جامعة الزقازيق: ضرورة التكاتف جميعاً لمواجهة الأزمة الدولية الحالية

أكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ الحكومة المصرية أصدرت قرارات عاجلة لمواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت علي المجتمع الدولي وليس المحلي فقط ، وذلك لصالح المواطن المصري ، لتخفيف حدة أرتفاع سعر الدولار والبترول والفوائد البنكية على المواطن ، وطرح السلع الغذائية بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء فى الأسواق .

وشدد وزير القوى العاملة علي ضرورة ترشيد النفقات الخاصة والعامة لمواجهة تلك الأزمة مع توعية المواطنين بالأزمة وكيفية مواجهتها .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسري نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، والدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات، بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

في مستهل الاجتماع هنأ الوزير الحضور بالأيام المباركة التى نعيشها وأن يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة على الدولة المصرية ومواطنيها ، مشيراً إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على المجتمع الدولي وليس المحلي فقط مما يستوجب معه التكاتف والتعاون كلاً فى مجاله لتخطى تلك الأزمة بأقل الخسائر .

من جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للوزير على حرصه على الحضور باستمرار لإجتماعات المجلس ، مؤكداً حرص الجامعة على التوعية المستمرة للطلاب داخل الجامعة، ولأهالى المحافظة عن طريق قوافل التوعية التى تنظمها الجامعة لخدمة أبناء المحافظة ، حتى تقوم الجامعة بدورها الرائد فى التعليم والتوعية لتساند المجتمع فى أوقات الأزمات وخدمة المواطنين التى أثرت على العالم أجمع .















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