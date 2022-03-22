التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية أصدرت توجيهات بتحديد سعر رغيف الخبز، نظرا للزيادات الغير مبررة بالفترة الأخيرة من بعض المخابز غير المدعمة، مشيرا إلى أنه تم صدور قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، الذى بدوره ينص أنه على كل متجر أو مخبز لوضع سعر الرغيف والوزن للمشتري.

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم تحديد العقوبات طبقا لقانون الممارسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وهي أن الغرامة تقدر ب100 ألف جنيه كحد أدني إلى 5 مليون جنيه.

ودعا رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، بعدم وقوع أى شخص تحت طائلة هذا القانون أو القرار، داعيا جميع أصحاب الأفران بالإستجابة وتنفيذ هذا القرار بوضع الوزن والسعر على مكان ظاهر للمشتري.

وأشار إلى أن اليوم تم إنطلاق الحملات الرقابية وتم إصدار القرار لجميع المديريات والإدارات للعمل، لافتا إلى أنه يجب على أصحاب المخابز البيع طبقا للسعر المتواجد بالقرار، إلى جانب الوزن وتسعيره على حسابها.