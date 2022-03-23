الحكم فى استئناف راغدة شلهوب على تغريمها بتهمة سب معز مسعود

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المذيعة راغدة شلهوب على تغريهما 15 ألف جنيه لصالح معز مسعود وحلا شيحة، بتهمة السب والقذف .

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وتقدم محامي المذيعة راغدة شلهوب، باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة جنح ثالث أكتوبر بغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه لصالح معز مسعود وحلا شيحة، بعدما اتهامها بسبهما وقذفهما.

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وأقام في وقت سابق، محامي معز مسعود جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بالإساءة إليه وزوجته، في تصريحات تلفزيونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.