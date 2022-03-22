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رئيس التحرير
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توك شو

الإدريسي: قرارات مجلس الوزراء تستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين | فيدو

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال الدكتور علي الإدريسي ، الخبير الاقتصادي ، إن حزمة القرارات التي اتخذتها دولة مجلس الوزراء ؛ لمواجهة غلاء الاسعار ، يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين المصريين بالإضافة إلى جهود الدولة في ضبط الأسعار ، والسوق ، وزيادة المجمعات الاستهلاكية ، والمعارض .

وأضاف الدكتور علي الإدريسي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الدولة تحاول أن توفر كافة السلع الغذائية ، ومواجهة جشع التجار في ظل الأزمة العالمية .

وأشار " الإدريسي " إلى أن الأزمة عالمية ، وتطال كافة الدولة حتى المتقدمة منها ، منوها أن السيناريوهات الأسوأ في هذه الأزمة هي أن تستمر تلك الحرب ، وتزداد العقوبات المفروضة . 

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
 

الادريسى علي الإدريسي الخبير الاقتصادي توك شو مجلس الوزراء تطبيق قرارات مجلس الوزراء

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