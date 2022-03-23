عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

النوم
النوم

يلعب النوم دورا كبيرا فى صحة مختلف أجزاء الجسم وفي مقدمتها المخ حيث يؤثر النوم الجيد على تحسين الذاكرة والتركيز والذكاء ومختلف العمليات المرتبطة بالجهاز العصبي والمخ.

ونستكشف فى هذا التقرير ما يحدث فى المخ أثناء النوم وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينيك” 
 

استشاري طب نفسي تكشف دوافع الانتحار: مرض يسبب تغيرات في كيمياء المخ

انتبه.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بـ ورم في المخ

يساعد النوم عدد ساعات كبير بشكل متواصل ليلا على إفراز المواد الكيميائية في المخ المسئولة عن تحسين كفاءة الوظائف الإدراكية والمعرفية .

تتمكن الخلايا العصبية في جذع الدماغ أثناء النوم الجيد من افراز عدد من الهرمونات هامة فى المخ أبرزها السيروتونين والنورادرينالين وتحافظ هذه المواد على نشاط عقولنا أثناء اليوم.

 يمكن أن يساعدك النوم الجيد ليلاً في علاج العديد من المشكلات الصحية والتخلص من الام  والتغلب على الشعور بالمرض

كما يعمل النوم الجيد ليلا على التخلص من التوتر والقلق كما يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على طريقة التفكير والشعور وعلاج الاكتئاب.

النوم المخ ماذا يحدث للمخ أثناء النوم health قلة النوم السيروتونين قسط كاف من النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

موضوعات متعلقة

لماذا نحتاج النوم الجيد ليلا؟ .. 5 فوائد صحية لا تعرفها

طريقة عمل الأرز بالبشاميل مع السي فود

الفلفل الأسود .. 10 فوائد صحية أبرزها مقاومة السرطان

خطة لتنظيف البيت يوميا في رمضان

في اليوم العالمي للمياه.. علامات تدل على نقص الماء في الجسم

طريقة عمل بابا غنوج بالبطاطس لـ الشيف شربيني

لتجديد وتفتيح البشرة .. طريقة عمل ماسك الشيكولاتة

رخيصة ومفيدة وشهية .. طريقة عمل كفتة السمك الحارة

ترشيحاتنا

ضوابط التخلص من القمامة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين..تفاصيل

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

سفيرة روسيا لدى إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة العشرين

برلمانية: المهاجرون يعيشون في مصر كضيوف بين المواطنين ولاتوجد لهم مخيمات إيواء|صور

هاني توفيق: مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ