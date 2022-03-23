ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

يلعب النوم دورا كبيرا فى صحة مختلف أجزاء الجسم وفي مقدمتها المخ حيث يؤثر النوم الجيد على تحسين الذاكرة والتركيز والذكاء ومختلف العمليات المرتبطة بالجهاز العصبي والمخ.

ونستكشف فى هذا التقرير ما يحدث فى المخ أثناء النوم وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينيك”



يساعد النوم عدد ساعات كبير بشكل متواصل ليلا على إفراز المواد الكيميائية في المخ المسئولة عن تحسين كفاءة الوظائف الإدراكية والمعرفية .

تتمكن الخلايا العصبية في جذع الدماغ أثناء النوم الجيد من افراز عدد من الهرمونات هامة فى المخ أبرزها السيروتونين والنورادرينالين وتحافظ هذه المواد على نشاط عقولنا أثناء اليوم.

يمكن أن يساعدك النوم الجيد ليلاً في علاج العديد من المشكلات الصحية والتخلص من الام والتغلب على الشعور بالمرض

كما يعمل النوم الجيد ليلا على التخلص من التوتر والقلق كما يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على طريقة التفكير والشعور وعلاج الاكتئاب.