إثارة تحبس الأنفاس.. روجينا تغير جلدها في التيزر الثاني لمسلسل انحراف

طرحت قناة النهار الفضائية، التيزر الدعائي الثاني لمسلسل انحراف، للنجمة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن التيزر الثاني لمسلسل انحراف، لقطات متنوعة من الأحداث تعبر عن الغموض والإثارة والتشويق التي تحبس الأنفاس خلال الأحداث، فتضمنت لقطات جريمة، ودراما نفسية، تعبر عن خليط فني متنوع، ممزوج بعدة ألوان درامية، تشير إلى تشعب الحبكات داخل قصة رئيسية واحدة، قدمه المخرج رؤوف عبد العزيز في لوحة فنية رائعة.

واعتمدت نجمة مسلسل انحراف الفنانة روجينا، على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.

وتميز أيضا الفنان محمد لطفي، في التيزر بلقة مأخوذة من مشهد صامت، لعبه بحرفية عالية، زاد من درجة التشويق لمعرفة مدلول هذه الشخصية، بينما استطاع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، على اختيار الكادرات بعناية، وجمع لقطات من مشاهد متفرقة تقترب مدتها من 30 ثانية، تطرح تساؤلا في ذهن المشاهد حول ماذا سترمي له باقي الأحداث.

تفاصيل مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

أحدث أعمال رؤوف عبد العزيز

وكان أحدث أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، مسلسل" سوشيال" بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وفرح الزاهد، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين العبقري، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد جلال.

أعمال رؤوف عبد العزيز المقبلة

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز، من تصوير فيلم "الباب الأخضر"، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للمونتاج، لكي يصبح الفيلم جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة.