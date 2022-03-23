توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل في مصر.. ونواب : تمنع الأمراض الوبائية وإنتاجها محليا يخفض فاتورة الاستيراد .. والتوعية بالمخاطر ضروري في القري

رئيس العربية للتصنيع : صناعة السرنجات الآمنة تعمل علي القضاء علي مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي

برلماني: توطين صناعة السرنجات ذات التعطيل الذاتي يحمي من خطر الإصابة بأمراض الدم

نائب:إنشاء مصنع للسرنجات الآمنة خطوة نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية



أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مشيراً إلى تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل وكافة الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء هذا خلال توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع , وشركة جو ورلد فارما ""Go World Pharma الإيرلندية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال انشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية , كأول مصنع في مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الإستخدام والحماية من السنون الحادة اثناء التداول بعد الإستخدام, موضحا أن هذا يأتي توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة في جميع الجهات الحكومية لمكافحة إنتشار الأمراض والفيروسات , خاصة الإلتهاب الكبدي الوبائي.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المصنع يستهدف انتاج سرنجات التطعيم وسرنجات الأنسولين وسرنجات مقاس ٣ و ٥ سنتيمتر بنسبة تصنيع محلي ١٠٠% , وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية, مشيرا أننا نستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي , بالإضافة إلي فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية ودول العالم , بما يمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بالبرلمان، بجهود الحكومة في النهوض بالقطاع الصحي بمختلف جوانبه ومنها المستلزمات الطبية من خلال توطين صناعتها بما يدعم الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتحقيق فوائدة عدة منها.

وقد قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تخطو خطي ثابتة نحو عودة الريادة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد أن تم إهمال التركيز عليها لسنوات طويلة خاصة وأن الفترة الراهنة تتطلب علينا النهوض بالصناعة المحلية في مختلف المجالات وعلي رأسها القطاع الصحي.

و أكد " رضوان" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن خطوة إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج السرنجات الأمنة ذاتية التعطيل بكل أنواعها بشراكة ايرلندية، بالطبع يدعم حماية المواطنين من الكثير من أمراض الدم وأبرزها فيروس سي التي تصيبهم جراء التلوث من إستخدام الحقن لأكثر من مرة من خلال آلية الغلي والإعتقاد بأنه كفيل للتعقيم، معقبا " يتوفي بسبب التلوث من السرنجات ملايين المواطنين بخلاف الاصابة بأمراض خطيرة".

وعن توطين الصناعة المحلية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال الصحة، نوه عضو لجنة الصحة، عن أهمية هذه الخطوة وما تملكه من فوائدة ضخمة أهمها خفض الإستيراد وتوفير عملة صعبة جراء هذا التوطين مما يعمل علي عدم إستنزاف الموارد التي تملكها الدولة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أننا لدينا الخبرات والكفاءات العالية التي تؤهلنا لتولي مهمات التصنيع والإنتاج وفق أحدث المقاييس العالمية لنخرج منتجات مصرية فائقة الجودة بمواصفات أوروبية.

وفي سياق متصل قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي دوما لتوطين الصناعة المحلية بإعتبار ذلك الهدف عامل رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، علاوة علي أن التصنيع المحلي أصبح ضرورة قصوي تحتمها علينا الظروف الاقتصادية العالمية، معقبا " الاهتمام بالصناعة أساس إرتقاء أي دولة ونهضتها".

وأضاف " العرجاوي" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن دخول مصر في خطوات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية وعلي رأسها السرنجات الآمنة ذات التعطيل الذاتي من خلال إقامة مصنع للإنتاج المحلي بمكونات مصرية ١٠٠ % يدعم تحقيق الإكتفاء الذاتي منها وبالتالي خفض إستيرادها وذلك لكونها الأكثر إستهلاكا من المستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم أيضا الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتحديدا من الإصابة بالفيروسات الخطيرة.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، علي أهمية نشر التوعية بمخاطر الإستخدام الخاطئ للسرنجات لا سيما في المناطق الريفية، قائلا " كثير منهم يفتقد للوعي ويجدد إستخدام السرنجة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص و ده في حد ذاته خطر كبير".

وثمن البرلماني، جهود الحكومة في الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يحظي بتطوير شامل في البنية التحتيه الخاصة بها حيث صاحب هذا التطور إلحاقة بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تدعم توفير خدمات ومنتجات طبية بأعلي مستوي للمستهلكين.