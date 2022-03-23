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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هاني توفيق: مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

هاني توفيق
هاني توفيق

قال هاني توفيق رئيس مجلس الإدارة للمستثمرين الدوليين، بأهمية الدراسة، أنه ثقته  كمستثمر اهتزت في وكالات التصنيف الائتماني خاصة بعد تعرض شركة التأمينات الأمريكية الكبرى AIG للإفلاس في اليوم التالي لإعلان تصنيفها عند مستوى A+، حيث لا يأخذ هذه التصنيفات بعين الاعتبار إلى في حدود 10 – 20% عند اتخاذ القرار الاستثماري.

جاء ذلك خلال  ندوة بعنوان: "قراءة بين السطور في تقارير التصنيف الائتماني بالتطبيق على تقارير موديز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء الثلاثاء.

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"المالية": التصنيف الائتماني يؤثر في قرارات المستثمرين

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 23-3-2022

و تم خلالها عرض دراسة للمركز حول هذا الموضوع، تستخدم منهجية جديدة للتعرف على الأسلوب الذي يتم به التقييم الائتماني، وإلى أي مدى يتأثر هذا الأسلوب بالوضع السياسي في البلاد، من خلال تقييم ما يزيد عن 648 تقرير لمؤسسة موديز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يعنيه فهم أسلوب إعداد هذه التقارير.

وأشار إلى وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم في مصر، كما أن الجنيه المصري كان مقوما بأعلى من سعره، ورغم كل هذه التطورات لا يتغير تصنيف الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الأربعة الماضية، لافتا إلى أن هذه الوكالات تحصل على بياناتها من المؤسسات الحكومية كما هي بدون أي نوع من التعليقات، واصفا هذه التقارير بالـ"مسيسة" ولابد من أخذها بحذر شديد.

 

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