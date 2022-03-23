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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الملك سلمان: استفادة أكثر من 100 طالب بالمنح الدراسية بمختلف المجالات

صدى البلد

 عقد مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد شعيره رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة بمدينة رأس سدر.

واستعرض الاجتماع، قيام الجامعة بتقديم منح دراسية للطلاب، بموجب القواعد التي اعتمدها د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، حيث تم مراعاة قواعد المنح الدراسية للطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا، والحالات التي تحتاج للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى مِنح الطلاب المُتفوقين بمحافظة جنوب سيناء، والمنح المُقدمة لدعم التخصصات الاستراتيجية مثل الزراعات الصحراوية، كما تم تمويل المنح الدراسية من صندوق تحيا مصر، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والمصادر الذاتية للجامعة، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل رافد من تلك الروافد.

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وتجاوز العدد الكُلي للطلاب المُستفيدين من المنح الدراسية 100 طالب وطالبة في مختلف المجالات العلمية والبرامج الأكاديمية المطروحة بالجامعة على مستوى فروعها الثلاثة بمدن (الطور - رأس سدر - شرم الشيخ).

وأثنى المجلس على ما تم إنجازه في المنح الدراسية للطلاب، وأوصى بضرورة زيادة روافد دعم المنح الدراسية لزيادة عدد الطلاب المُستفيدين من تلك المنح.

واستعرض المجلس معدلات التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، من خلال عرض مؤشرات الأداء الأكاديمية وآلية طرح المُقررات ومؤشرات جودة التعلم، والأسلوب الذي تتبناه الجامعة في جودة التعليم من خلال عرض تقديمي لأسلوب وجودة التعلم في مجالي (الطب والتمريض)، كمثال للتوازن بين المعارف والمهارات والتعلم وأهمية الممارسة التطبيقية.

واستعرض المجلس معدلات التطور في تجهيزات الجامعة واستكمال مُقوماتها، وخاصة بمقر الجامعة في مدينة الطور، والذي بدأ عمله خلال العام الجامعي الحالي 2021-2022.

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