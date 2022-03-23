بعد انتقاد الرئيس لأعمال أهانت المرأة.. بشير الديك: الدولة لها نظرة مستقبلية

علق الكاتب بشير الديك على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة تكريم عدد من الأمهات المثاليات والاحتفاء بالمرأة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بعض الأعمال الدرامية وصناعها يظهرون المرأة في خانة الضعيف ومعظم الأحيان يظهر الرجل وهو يضرب المرأة وهو ما يراه بشير الديك أيضا أمر غير إيجابي ويعرض الأعمال الفنية للانتقاد.

وأضاف بشير الديك في تصريح خاص لصدى البلد: أن الدولة حاليا لها نظرة مستقبلية لا بد من الاهتمام بها ولعل من أبرزها دور المرأة وكان من قبل يتحدث عن تجديد الخطاب الدينى والاهتمام بالوعي المجتمعي.

وأوضح بشير الديك : أن الدولة تهتم بالفن وتسعى لوضع شكل مختلف يتناسب مع الفترة المستقبلية المقبلة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية هي سر الحياة وأقولها صراحة إن انحيازه للمرأة المصرية عن قناعة تامة بأن تقدير المرأة هو واجب وطني والتزام سياسي وليس منحة بل هو حق أساسي لها فبدونها لن يتحقق أي نجاح منشود.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، إن هناك ظروفًا قاسية جدًا مرت علي مصر ولكن بدعم المرأة المصرية مررنا به.

وقال الرئيس السيسي: "إن حالة النجاح التي تحققت خلال الـ 6 سنوات الماضية، فى ظل قسوة الإرهاب وفقد شهدائنا، كانت الأم والزوجة والأخت هي الجناح الرحيم التي تألمت أكثر".