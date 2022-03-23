هوايتها منذ الصغر .. قصواء الخلالي تستعد لبطولة فروسية | شاهد

نشرت الإعلامية قصواء الخلالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها خلال ممارسة رياضة الفروسية، واستعداداتها لخوض إحدى بطولات الفروسية.

وكتبت "الخلالي" عبر صفحتها: (قريبًا بطولة جديدة بإذن الله "الفروسية" شغف لا يذبل) في حين أنها لم تفصح عن أي معلومات حول تلك البطولة القريبة التي ستشارك فيها.

لأول مرة تنشر الإعلامية قصواء صورا لها خلال ممارسة هواية الفروسية، رغم احترافها لها وشغفها برياضة الفروسية منذ نشأتها في محافظة مطروح.

الإعلامية قصواء الخلالي



وتقدم الكاتبة والإعلامية قصواء الخلالي، برنامجها التوك شو الثقافي الشهير "في المساء مع قصواء" على شاشة "cbc" ويعرض على الهواء يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 6 مساء.

كما اشتهرت الإعلامية قصواء الخلالي بكتابة المقالات اليومية والاسبوعية بعدد من الصحف المصرية والعربية منها: الدستور، اليوم السابع، البيان، نصف الدنيا، الجمهورية، وتكتب حاليًا في جريدة المصري اليوم، وتستعد لنشر روايتها الجديدة، بعدما حققت روايتها السابقة "عذراء المونتسيرات" نجاحا كبيرا.