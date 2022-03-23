عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هوايتها منذ الصغر .. قصواء الخلالي تستعد لبطولة فروسية | شاهد

الإعلامية قصواء
الإعلامية قصواء الخلالي

نشرت الإعلامية قصواء الخلالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها خلال ممارسة رياضة الفروسية، واستعداداتها لخوض إحدى بطولات الفروسية.

وكتبت "الخلالي" عبر صفحتها: (قريبًا بطولة جديدة بإذن الله "الفروسية" شغف لا يذبل) في حين أنها لم تفصح عن أي معلومات حول تلك البطولة القريبة التي ستشارك فيها.

لأول مرة تنشر الإعلامية قصواء صورا لها خلال ممارسة هواية الفروسية، رغم احترافها لها وشغفها برياضة الفروسية منذ نشأتها في محافظة مطروح.

الإعلامية قصواء الخلالي 


وتقدم الكاتبة والإعلامية قصواء الخلالي، برنامجها التوك شو الثقافي الشهير "في المساء مع قصواء" على شاشة "cbc" ويعرض على الهواء يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 6 مساء.

كما اشتهرت الإعلامية قصواء الخلالي بكتابة المقالات اليومية والاسبوعية بعدد من الصحف المصرية والعربية منها: الدستور، اليوم السابع، البيان، نصف الدنيا، الجمهورية، وتكتب حاليًا في جريدة المصري اليوم، وتستعد لنشر روايتها الجديدة، بعدما حققت روايتها السابقة "عذراء المونتسيرات" نجاحا كبيرا.

رياضة الفروسية موقع التواصل الاجتماعي المساء مع قصواء قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر| متى يتحسن الطقس؟

السيسي: تابعت انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة.. وأرواح الأبرياء في رقبتنا

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

انهيار حاد.. أسعار الذهب تتراجع 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

ترشيحاتنا

له أعمال خيرية.. المحكمة تستمع إلى وكيل التضامن في محاكمة محمد الأمين

لو لسة ما حجزتش.. أكواد الوحدات المتبقية بمشروعات سكن ودار مصر.. مستندات

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشروعنا الإنساني في أوكرانيا يدعو لوقف إطلاق النار

أفضل طرق الاستثمار.. روشتة خاصة من خبراء الاقتصاد.. فيديو

الصحفيين : انعقاد لجنة قيد المؤجلين 4 أبريل

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

فيديو

انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيء يوم الجمعة.. فيديو

عبير صبري: أنا البطلة دائما وإن لم أكن كذلك

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة “فيديوجراف”

مش مصري.. تعرف على خليفة طارق حامد في الزمالك.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ