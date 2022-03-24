فتاوى تشغل الأذهان.. رمضان عبدالمعز: ابتغاء وجه الله في كل شيء يريح البال.. هل يفطر بلع الريق في نهار رمضان.. اعرف رد الإفتاء

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان ؟ علي جمعة يجيب

رمضان عبد المعز: عندما تقف في اتجاه القبلة يجب تذكر هذه الآية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه عندما نقف باتجاه القبلة ونصلي سواء فرض أو سنة، دائمًا نتذكر قول الله تعالى لحبيبه ومصطفاه: “قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)”.



وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي: على مدار الساعة ستجد مسلم أو مسلمة يؤدون فريضة الصلاة.



وأشار إلى أن إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه ومدى عظمة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف رفع الله ذكر نبيه محمد إلى يوم القيامة، فهو حبيب الله وخير خلقه وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، أعطاه الله الوسيلة وهي منزلة في الجنة.



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي إن الله عز وجل هو من سيحاسبنا، وأن أمرنا ليس بيد أحد غير الله.. الناس في الرايحة والجاية عايزة تحاسبنا وتتهمنا بالفسق والعدوان.



وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن كل شيء يفعله العبد لوجه الله لا يضيع، ولذلك يجب أن يرتاح بال كل إنسان، مستشهدا بقوله تعالى: "وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)".

وأوضح أن كل شيء يفعله الإنسان يتم تدوينه عند الله سبحانه وتعالى، فلا داعي للقلق، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما يفعلوا، من خير فلن يُكفروه، والله عليم بالمتقين".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويعلم ما بداخل كل إنسان، مضيفا: "حتى وإن أخطأت دون قصد وأنت تريد الصواب، فليس عليك جناح"، واستشهد بقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".

هل يفطر بلع الريق في نهار رمضان ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل يفطر بلع الريق في نهار رمضان ؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بلع الريق في نهار رمضان لا يفطر، موضحاً أن العلماء قالوا هو من الجوف إلى الجوف، ومما يصعب السيطرة عليه لذا فإن بلع الريق في نهار رمضان لا يفطر.

مفطرات الصيام

وبحسب دار الإفتاء فإن مفطرات الصيام تنقسم إلى قسمين، يضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:

1- تطهير اليدين بالكحول

2- الأكل والشرب ناسيًا

3- التبرد بالماء

4- الغسيل الكلوي

5- القيء عن غير عمد

6- وضع مرطب الشفاه

7- نقل الدم

8- بلع الريق

9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف

11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

12- العطور والروائح

13- المراهم والكريمات

14- الحقن (عضل أو وريد)

15- قطرة العين

16- مرطبات البشرة



كيف أتغلب على الوسواس القهري دون طبيب؟ .. روشته شرعية من الإفتاء

كيف أتغلب على الوسواس القهري دون طبيب؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تقول سائلة: أعاني من الوسواس القهري ولا أعلم كيف أتغلب عليه فهل هناك أمور محددة غير الذهاب إلى الطبيب؟

كيف أتغلب على الوسواس القهري دون طبيب؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التغلب على الوسواس القهري يبدأ من خلال تدريب النفس وتعويدها، مشيراً إلى أن الإنسان لو شك في الوضوء من عدمه يرجح الوضوء، وإن شك صلى ثلاث ركعات أم أربعة يبقى أربعة.

وتابع:" يقولون “من وقع في الوسواس يحمل على الأقل”، والمقصود بالأقل هو الذي يرفع عنك الحرج، والأكثر على إنه العمل الأعلى، وذلك لمريض الوسواس القهري فقط، مثال ذلك في السنة، من اشتكى للنبي أنه يخرج منه الريح في الصلاة، فنظر إليه النبي وعلم أنه يعاني مرض الشك، فقال له: لا تنصرف حتى تشم ريحا أو تجد صوت.

وشدد أمين الفتوى على أنه حال فشل الأمر فإننا أمام مشكلة كيمائية تستوجب الذهاب إلى الطبيب لصرف دواء يتغلب به المرء على الخلل الذي يحدث له.

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان ؟ علي جمعة يجيب

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، يقول: بتعالج من السرطان ورمضان على الأبواب فهل الكيماوي مفطر؟

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان

وقال الدكتور علي جمعة، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الذي يفطر هو الذي يدخل من قبيل الفتحات الطبيعية للجسم كالأذن والأنف والفم والشرج وغيرها، فإن كان المعالج من السرطان يأخذ جرعته من خلال الحقن فلا يفطر.