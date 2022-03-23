اختيرت النجمة ياسمين صبرى سفيرة منظمة المرأة العربية فى لندن وذلك بعد مشاركتها فى حملة"اطلقوا لها العنان" التي تقيمها جمعية "كينجز كوليدج العربية بلندن" وتهدف الحملة الى مناقشة التحديات والفرص للفتيات الصغيرات، وأهمية تمكين المرأة فى العالم العربى.

والتقت ياسمين صبرى اللورد بيرفش من منطقة تويد الانجليزية، وتم مناقشة عدد من قضايا المرأة منها الزواج المبكر، وزواج القاصرات، وغيرها من الأمور التى تخص المرأة بالاضافة إلى التاكيد على دعم حقوق المرأة بشكل عام، ومن المقرر تكريم ياسين صبرى من منظمة المرأة العربية فى لندن اليوم.

وحرصت ياسمين صبرى مطلع شهر مارس الجارى على أداء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها على موقع انستجرام بصورة لها من داخل الحرم المكى، حيث ظهرت بجلباب وطرحة سوداء، وعلقت داعية : "اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، واسألك من الأخلاق اطيبها".

وتستعد ياسمين للعودة الى السينما بفيلم جديد يحمل اسم "شغل عصابات" يجرى كتابته من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، ليسجل أول بطولات ياسمين صبرى المطلقة فى السينما، وتعود به بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر أفلامها "الديزل" مع محمد رمضان عام 2018.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.