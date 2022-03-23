محافظ المنوفية يوجه بفتح منفذ جديد لتلبية احتياجات المواطنين في رمضان |صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ممشى الشهداء الجديد ( طريق النصر ) ، وذلك ضمن خطة التطوير للارتقاء بالمظهر العام للشارع كونه هام وحيوى ، تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، يأتي هذا إستكمالاً لجولته الميدانية الموسعة لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة.

وخلال تفقده للممشي سيراً علي الأقدام ، أشار محافظ المنوفية أن أعمال إنشاء الممشي يعد بمثابة نقلة حضارية متنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة ، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين ، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالبدء فوراً في تنفيذ المرحلة الثانية للتطوير وتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال خلال أسبوعين ، كما أجري المحافظ حواراً مع عدد من مواطني مركز الشهداء للإستماع لشكواهم، ووجه رئيس المدينة ببحث حالة عدد من المواطنين من ذوي الهمم والحالات الإنسانية لتخصيص محلات بالسوق النموذجي لتوفير مصدر رزق ثابت لهم ، كما استمع المحافظ لمواطن يتضرر من تأخر أعمال الرصف بطريق شمياطس ووجه المحافظ رئيس المدينة بتذليل العقبات ومتابعة الموقف أول بأول ، كما أمر المحافظ بتوفير 50 عمود إنارة جديد لمدينة الشهداء مساهمةً في تحسين مستوي الإنارة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً رئيس المدينة بإعداد لقاء غداً بعدد من مواطني مركز الشهداء للإستماع الي مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم .

وخلال جولته الميدانية بمدينة الشهداء ، تفقد محافظ المنوفية معرض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أجل محاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وخلال تفقده للمعرض أجري المحافظ حواراً مع المواطنين للإطمئنان على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع ونسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، وكلف وكيل وزارة التموين بفتح منفذ أخر جديد بالمدينة لتلبية طلبات المواطنين؟

وتشهد " معارض اهلاً رمضان " بنطاق المحافظة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتى تضم ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المستلزمات.

IMG-20220323-WA0172

IMG-20220323-WA0173

IMG-20220323-WA0171

IMG-20220323-WA0170

IMG-20220323-WA0169

IMG-20220323-WA0168

IMG-20220323-WA0167

IMG-20220323-WA0166

IMG-20220323-WA0165

IMG-20220323-WA0164

IMG-20220323-WA0163

IMG-20220323-WA0161

IMG-20220323-WA0162

IMG-20220323-WA0160

IMG-20220323-WA0159

IMG-20220323-WA0158

IMG-20220323-WA0157

IMG-20220323-WA0156

IMG-20220323-WA0154

IMG-20220323-WA0153

IMG-20220323-WA0152

IMG-20220323-WA0155