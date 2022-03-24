الجامعة العربية تدين الهجوم المسلح على مطار الصومال

أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بكل قوة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي شنته حركة الشباب ظهر اليوم ضد قاعدة حلني العسكرية بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو ، وأسفر عن وقوع ضحايا أبرياء وتعليق الرحلات الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذه الهجمات الجبانة لن تنال أبداً من عزيمة الصومال حكومة وشعباً في بناء مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، كما أكد على تواصل المساندة والدعم العربيين إلى الصومال من أجل تحقيق كل ما يصبو إليه من تنمية وأمن واستقرار.