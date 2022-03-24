شرف كبير ليا.. الحاجة سميرة تعبر عن فرحتها بتقبيل السيسي يدها

عبرت الحاجة سميرة أحمد حسان الأم المثالية الثانية في محافظة سوهاج، عن عميق تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد التكريم في حفل الأم المثالية والمرأة المصرية.

وقالت الحاجة سميرة أحمد حسان، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنها شعرت بفرحة بالغة بهذا التكريم، وتقبيل الرئيس عبدالفتاح السيسي يدها، متابعة أن :"شرف كبير من الرئيس السيس تقبيل يدي".

وأضافت الحاجة سميرة احمد حسان الأم المثالية الثانية في محافظة سوهاج، أن فخامة الرئيس اسعدنا في الحفل بالتكريم، مستدركة أن :"فخوره بالرئيس السيسي جدا، وفرحانه اني وصلت للرئيس، ولما قبل ايدي دي حاجة بهرتني، وشرف كبير ليا، وده الرئيس".



