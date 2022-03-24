الحاجة صفاء أحمد: حصلي ذهول لما عرفت بالتكريم من الرئيس

عبرت الحاجة صفاء أحمد الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، عن فرحتها البالغة بالتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كانت في غاية الروعة والجمال.



وأضافت الحاجة صفاء أحمد جمال، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن عرفت من يوم الأربعاء الماضي بهذا الأمر، متابعة انها لم تكن تتوقع أن يتم تكريمها من قبل الرئيس.

وتابعت الحاجة صفاء أحمد الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، أن جاء لي ذهول لما عرفت اني هتكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان شيء مفرح جدا.

وأكملت الحاجة صفاء أحمد الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، أنه كان عندي اصرار ولم استسلم لأي ظروف من أجل ابنائي، مستدركة أن كل ابنائي حصلوا على تعليم عالي وبتقدير.



