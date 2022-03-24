علي درويش: إستاد القاهرة مثل ملاعب أوروبا.. شجعوا طول الماتش

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة استعداد الملعب لاستقبال المباراة الهامة امام السنغال.

وقال درويش لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: الاستاد الرئيسي تم احلاله وتجديده وتطويره في ٢٠١٩ ، من الامانة ان نحافظ عليه ، اي شيء يتم اتلافه يتم تغييره بنفس الكفاءة ، النجيلة لها صيانة بشكل يومية واسبوعيه ، ويتم معالجتها بشكل مستمر.

وتابع: الملعب في أفضل حالاته و بدون مبالغه صورة طبق الاصل من ملاعب اوروبا ، لان الشركة التي صممت الملاعب هناك هي نفس الشركة التي صممت الملاعب هنا

وأكمل: سيتم فتح البوابات من الساعة ٢ ظهرا وتم التصديق على عدد ٦٠ الف ، الممنوعات معروفة ، الفان اي دي أساسي مع التذكرة ، الجمهوى سوف يحضر للاستمتاع وكل سبل الراحة متوفرة ، أوصيهم بالتشجيع من اول لاخر دقيقة مهما كانت النتيجة.

وأتم: الجمهور الآن واع وسيحافظ على الملعب وباذن الله سوف نحقق الفوز.