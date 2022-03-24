عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير كمونة: السنغال يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة لكننا الأقرب للتأهل

صدى البلد

 

تحدث سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة مصر والسنغال موضحا أن قوة المنتخب السنغالي لا تكمن في خط واحد، موضحا أن مصر تواجه فريق يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة في مراكزهم وهما ميندي وكوليبالي وساديو ماني.


وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "منتخب مصر يجب أن يستغل سلاح العرضيات بتواجد مصطفى محمد في قلب الهجوم، مؤكدا أن السنغال يمكن اختراقها من أطراف الملعب".


وواصل كمونة: "نمتلك منتخب قوي وقف الحظ ضده في مباراة السنغال بنهائي إفريقيا، لم نخسر النهائي وكنا الأفضل في البطولة، لكن القدر أراد البطولة للمنتخب السنغالي، وظروفنا هذه المرة مختلفة".


وواصل تصريحاته: "منتخب مصر أبطال وخسارتهم لنهائي إفريقيا لم تغضب الجماهير، لأن الفراعنة تعرضوا لظروف قاسية منها خوض 480 دقيقة أمام أربعة منتخبات من العيار الثقيل، ووصلنا لأعلى مستوى هذا العام".


وختم:"زيزو لاعب عالمي ولابد من تواجده أساسيا في مباراة السنغال، والدعم الجماهيري مهم للفراعنة".

الأهلى مصطفي محمد منتخب مصر ميندي ساديو ماني زيزو نهائي أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

موضوعات متعلقة

ميدو يوضح مصير طلب الهلال بشأن تطبيق الفار في لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

الناتو يجري مناورات بحرية في المتوسط بمشاركة بلدان عربية

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

أوهمهن بقدرته على العلاج الروحاني لابتزازهن.. عقوبات رادعة تواجه دجال أسيوط

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة

قطار الزواج فاتها.. قصة عدم زواج ميسرة وحرمانها من الأنجاب

هل تحسب صلاة الفجر حاضرة إذا أديت قبل طلوع الشمس بدقائق ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ