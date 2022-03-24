سمير كمونة: السنغال يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة لكننا الأقرب للتأهل

تحدث سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة مصر والسنغال موضحا أن قوة المنتخب السنغالي لا تكمن في خط واحد، موضحا أن مصر تواجه فريق يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة في مراكزهم وهما ميندي وكوليبالي وساديو ماني.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "منتخب مصر يجب أن يستغل سلاح العرضيات بتواجد مصطفى محمد في قلب الهجوم، مؤكدا أن السنغال يمكن اختراقها من أطراف الملعب".



وواصل كمونة: "نمتلك منتخب قوي وقف الحظ ضده في مباراة السنغال بنهائي إفريقيا، لم نخسر النهائي وكنا الأفضل في البطولة، لكن القدر أراد البطولة للمنتخب السنغالي، وظروفنا هذه المرة مختلفة".



وواصل تصريحاته: "منتخب مصر أبطال وخسارتهم لنهائي إفريقيا لم تغضب الجماهير، لأن الفراعنة تعرضوا لظروف قاسية منها خوض 480 دقيقة أمام أربعة منتخبات من العيار الثقيل، ووصلنا لأعلى مستوى هذا العام".



وختم:"زيزو لاعب عالمي ولابد من تواجده أساسيا في مباراة السنغال، والدعم الجماهيري مهم للفراعنة".