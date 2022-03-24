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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

استخراج 1001 شهادة قياس مستوى المهارة  ورخصة مزاولة المهنة بقنا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا قاموت بتعيين  757  شاباً من  مختلف المؤهلات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2635  شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 5 فرص عمل ، فضلا عن استخراج 1001 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

 وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و 882 جنيه  لـ 548 عاملاً من المسجلين ، منها 97 ألف جنيه  لـ 46  عاملاً كرعاية إجتماعية ، وصرف 67 ألفاً و 882 جنيها للرعاية الصحية لـ 502 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 473 منشأة، وعمل 7 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل ندوتي توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 17 شكوى عمالية،  تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ،وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء ، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة  .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 178 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

 

 

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IMG_7048
وزير القوى العاملة حمد سعفان شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة بقنا كعب العمل تعيين 757 شابا

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