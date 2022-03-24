كوريا الجنوبية: كيم جونج أون انتهك وقفًا اختياريًا لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية يمثل استفزازًا خطيرًا، مؤكدة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، انتهك وقفاً اختيارياً لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخًا باليستيًا" باتجاه البحر، وذلك بهدف توسيع وابل تجارب الأسلحة هذا العام، والذي قد يتوج بتحليق أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لم تحدد هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية على الفور نوع السلاح الذي أطلقته بيونج يانج أو إلى أي مدى طار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مُحتملاً.

وجاءت خطوة كوريا الشمالية بعد أربعة أيام من إطلاقها 4 قذائف مدفعية في البحر الغربي، باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على ما يبدو، من سوكتشون، شمال بيونغ يانغ.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية نظاما صاروخيا بعيد المدى، على ما يبدو، دون جدوى.

وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا هذا العام، وتأتي بعد أن أطلقت ما يشتبه أنه قطع مدفعية في البحر يوم الأحد.