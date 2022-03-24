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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماهي الكبسولة المبرمجة للتخلص من السمنة

صدى البلد

التخلص من السمنة هو الهدف الذي يحلم كل مريض بالوصول له، وهناك كثيرون من أصحاب السمنة المتوسطة يناسبهم بعض أنواع عمليات السمنة بدون جراحة.

الكبسولة المبرمجة


وأوضح الدكتور محمد الفولي أستشاري جراحات السمنة  ونحت القوام، مزايا عمليات القضاء على السمنة بدون جراحة، والتي من ضمنها "بالون المعدة" و" الكبسولة المبرمجة"، حيث إن خطوات اجراؤها بسيطة للغاية ولا تحتاج الي تخدير، كما إن فقدان الوزن يحدث بطريقة تدريجية خلال 6 أشهر على الأكثر وبالتالي فالعروس التي تريد انقاص وزنها بسرعه قبل الزفاف ستسطيع أن تفعل ذلك في فترة قصيرة.

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وأشار الدكتور محمد الفولي إلي إن هناك مجموعة من التعليمات يجب اتباعها حتى نحقق حلم الوزن المثالي بعد اجراء تلك العملية منها شرب الماء بكميات كبيرة في اليوم الأول من تركيب البالون أو تركيب الكبسولة  وسيستمر المريض في تناول السوائل خلال الأسبوع الأول وبعد ذلك الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم، والمهروسة مثل البطاطس المسلوقة وغيرها.


وأكد الدكتور محمد الفولي على أنه يجب تناول  الطعام حتى الشعور بالشبع فقط مع تجنب ادخال كميات كبيرة الي المعدة، مع الحرص على المتابعة الدورية مع الطبيب  المختص لرصد معدل نزول الوزن واكتشاف أي مشكلات إنْ وُجدت خلال رحلة انقاص الوزن.

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