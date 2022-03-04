في اليوم العالمي لـ السمنة.. ما هي أضرارها على صحة الأطفال؟

يحتفل العالم يوم 4 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي لـمكافحة السمنة، والتي أصبحت من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكبار والأطفال أيضا.



يُعتبر الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند نفس المستوى أو أعلى من 95 في المائة من أقرانهم مصابين بالسمنة، مؤشر كتلة الجسم هو أداة تستخدم لتحديد "حالة الوزن"، يتم حساب مؤشر كتلة الجسم باستخدام الطول والوزن، يتم بعد ذلك تحديد النسبة المئوية لمؤشر كتلة الجسم (حيث تنخفض قيمة مؤشر كتلة الجسم بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين) باستخدام الجنس والعمر.



السمنة في مرحلة الطفولة هي تهديد خطير لصحة الأطفال، لقد تجاوز الأطفال المصابون بالسمنة ببساطة الوزن الزائد وهم معرضون لخطر عدد من الحالات الصحية المزمنة، يمكن أن يستمر تدهور الصحة الناجم عن بدانة الأطفال حتى مرحلة البلوغ.

لا تؤثر السمنة في مرحلة الطفولة على الصحة البدنية فقط، يمكن أن يصاب الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالاكتئاب وضعف الصورة الذاتية واحترام الذات.



أسباب سمنة الأطفال



يلعب التاريخ العائلي والعوامل النفسية ونمط الحياة دورًا في السمنة لدى الأطفال، الأطفال الذين يعاني آباؤهم أو أفراد الأسرة الآخرون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة، لكن السبب الرئيسي لسمنة الأطفال هو الجمع بين الإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة الرياضة.



يمكن أن يتسبب النظام الغذائي السيئ الذي يحتوي على مستويات عالية من الدهون أو السكر وقليل من العناصر الغذائية في زيادة وزن الأطفال بسرعة، الوجبات السريعة والحلوى والمشروبات الغازية من المذنبين الشائعين، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) أن 32 بالمائة من المراهقات و 52 بالمائة من الفتيان المراهقين في الولايات المتحدة يشربون 24 أونصة من الصودا - أو أكثر - يوميًا.

الأطعمة المريحة ، مثل وجبات العشاء المجمدة والوجبات الخفيفة المالحة والمعكرونة المعلبة ، يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة الوزن غير الصحية، يُصاب بعض الأطفال بالسمنة لأن والديهم لا يعرفون كيفية اختيار الأطعمة الصحية أو تحضيرها، قد لا تتمكن العائلات الأخرى من شراء الفواكه والخضروات واللحوم بسهولة.



يمكن أن يكون النشاط البدني غير الكافي سببًا آخر لسمنة الأطفال، يميل الأشخاص من جميع الأعمار إلى زيادة الوزن عندما يكونون أقل نشاطًا، تحرق التمارين السعرات الحرارية وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي، قد يكون الأطفال الذين لا يتم تشجيعهم على النشاط البدني أقل عرضة لحرق السعرات الحرارية الزائدة من خلال الرياضة أو قضاء الوقت في الملعب أو غير ذلك من أشكال النشاط البدني.



قد تؤدي المشكلات النفسية أيضًا إلى السمنة لدى بعض الأطفال، الأطفال والمراهقون الذين يشعرون بالملل أو التوتر أو الاكتئاب قد يأكلون أكثر للتعامل مع المشاعر السلبية.

المخاطر الصحية المرتبطة بسمنة الأطفال



الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية من أقرانهم الذين يحافظون على وزن صحي، يعد مرض السكري وأمراض القلب والربو من أخطر المخاطر.



داء السكري

داء السكري من النوع 2 هو حالة لا يقوم فيها الجسم بعملية التمثيل الغذائي للجلوكوز بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى أمراض العيون وتلف الأعصاب والخلل في وظائف الكلى، الأطفال والبالغون الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2. ومع ذلك ، قد تكون الحالة قابلة للعكس من خلال التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.



أمراض القلب

ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم يزيدان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل لدى الأطفال المصابين بالسمنة، قد تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، النوبة القلبية والسكتة الدماغية نوعان من المضاعفات المحتملة لأمراض القلب.



أزمة الربو

الربو هو التهاب مزمن في الشعب الهوائية في الرئة، السمنة هي أكثر الأمراض المصاحبة شيوعًا (عندما يحدث مرضان في نفس الشخص في نفس الوقت) مع الربو ، لكن الباحثين غير متأكدين تمامًا من كيفية ارتباط الحالتين، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Asthma Research and PracticeTrusted Source ، فإن حوالي 38٪ من البالغين المصابين بالربو في الولايات المتحدة يعانون أيضًا من السمنة، وجدت نفس الدراسة أن السمنة قد تكون عامل خطر للإصابة بالربو الشديد لدى بعض الأشخاص المصابين بالسمنة ، ولكن ليس جميعهم.



اضطرابات النوم

قد يعاني الأطفال والمراهقون المصابون بالسمنة أيضًا من اضطرابات النوم ، مثل الشخير المفرط وتوقف التنفس أثناء النوم، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد في منطقة الرقبة إلى انسداد المسالك الهوائية.

ألم المفاصل

قد يعاني الطفل أيضًا من تصلب المفاصل والألم ونطاق الحركة المحدود من حمل الوزن الزائد، في كثير من الحالات يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى القضاء على مشاكل المفاصل.

المصدر: healthline.