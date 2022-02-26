خبيرة تغذية: كورس أي بي سليم يتضمن أعلى أنواع الألياف لخفض الوزن

عرضت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، حالتين لفتاتين قررتا خوض معركة التغلب على السمنة بعد معاناة لسنوات طويلة.

وأضحت "سهيل"، أن الفتاتين ينتميان إلى أسرة تحب الأكل كما أن أفراد الأسرة يشجعون بعضهم على الأكل ويتناول الأكل خارج المنزل، لافتة إلى أن كل فتاة فقدت 20 كجم في 3 شهور فقط.

وأشارت إلى أن جميع الحالات تكون تحت إشرافها، وتتابع كل أسبوع الحالات خصوصًا وأن المشكلات ليست واحده لدى الجميع، حيث يتم بحث سلوك وتاريخ زيادة الوزن داخل الأسرة.

وأضافت أن الحالتين كانا محبين للأكل، مضيفة: "عملنا امتلاء كاذب للمعدة من خلال الألياف في كورس اي بي سليم، ويتضمن أعلى أنواع الألياف".

الخلايا الدهنية

وتابعت: إن كورس اي بي سليم مرخص من وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكدة أن كورس اي بي سليم يعمل على الشعور بالعطش وبالتالى شرب كميات كبيرة من المياه وهو ما يجعل الألياف تكبير في المعدة.

وأضافت أن الألياف ملء ثلثي المعدة وتبقى الثلث وهو ما يتضمن مساحة الطعام التى يستفيد منها الجسم، منوهة بأن كورس اي بي سليم يعمل على غلق الشهية وبالتالى نقص الوزن.

وقالت إن كورس اي بي سليم مرخص من وزارة الصحة حيث يعمل على حرق الدهون بشكل جيد، ومنظم جيد لحركة الدهون، متابعة: "عايزين عملية الإخراج تكون سليمة عشان نحافظ على المعدة".

وحذرت من الخلايا الدهنية على القلب والكلى، مؤكدة أنها تعوق هذه الأجهزة فى تنفيذ أعمالها بشكل سليم وصحيح.

وتابعت: "إذا تخلصنا من السمنة تخلصنا عن الأمراض الناتجة عنها، اللى العظام تبعاه يخس الأول، التخلص من الوزن يجعل الضغط على الأعصاب والمفاصل أقل، ومريض السكر الدرجة الثانية ومريض الضغط لو تخلص من السمنة سيتخلص من مشاكل الأمراض".