الاستعداد للمرحلة الثانية من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية بانطلاق معرض المشاركين

انتهت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الشريك الاستراتيجي من من الاستعدادات للتجهيز للمرحلة الثانية من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتى ستنطلق يومي 25/26 مارس جاري، والتى تتمثل في افتتاح معرض لرواد الأعمال فى مجال المنتجات الغذائية التراثية وعقد حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم 26 مارس بحديقة الاورمان بالجيزة.

وقال أحمد رضا معاون وزيرة التجارة والصناعة والمشرف علي مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، إن مسابقة الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية تعد ركيزة اساسية للتعريف بالتراث الغذائي المصري وكذا المساعدة علي الحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري، مشيرا إلى أن المسابقة تعزز من خلق فرص عمل للشباب ورواد الأعمال وكذا خلق الفرص الاستثمارية الجديدة للمنتجين والموزعين مما يتيح زيادة فتح المنافذ الخاصة بهم وبالتالي زيادة فرص التصدير لتلك المنتجات، وهو الأمر الذي تنتهجه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة في زيادة عدد الصادرات وتقليل الواردات.

ونوه رضا، الي أهمية تلك المسابقة ترتبط ارتباط وثيق بالمبادرة التي تم اطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة) حيث تم التركيز في هذه المسابقة علي مشاركة السيدات بالمناطق النائية والتي لها طابع تراثي خاص يميزها ، الأمر الذي يسهم مساعدتهم في اقامة وتوسيع مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المعرض سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال في مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم وهو تشجيع للمشروعات الصغيرة المختلفة وخاصة فى مجال الغذاء، مشيرا إلى أنه تم انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية والتى تعقد لأول مصر يومي 16/17 مارس الماضي، وذلك بمشاركة 165 مؤسسة وجمعية وجهة إنتاجية، مشاركين من 22 محافظة، ووصل عدد المنتجات إلى 763 منتج غذائي تراثي محلي، وتضمنت المرحلة الأولى وهي مرحلة التحكيم والتذوق، من تذوق وتقييم المنتجات على مدار يومين واختيار منها أفضل وذلك خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتِج – أخصائي) وتقييم المنتج من حيث ثلاثة عوامل المظهر والطعم والرائحة.

وأشار إلى أن اللجنة ضمت فى عضويتها خبراء ومتخصصين وذلك من خلال مشاركة كلية الزراعة بجامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور أيمن حافظ عيسي عميد الكلية، والتى شاركت بخبراء زراعيين لتقيم المنتجات الغذائية المشاركة بالمسابقة، مضيفا أنه على مدار يومين تم تقييم وتذوق المنتجات واستخراج منها أفضلها، فلكل منتج مشارك يتضمن تفاصيل كثيرة من حيث العراقة والتاريخ ومدى ارتباط الشعب المصري به سواء كانت من أكلات شعبية مرتبطة بمواسم واحتفلات مصرية أصيلة، وهو ما أعطي اهتمام كبير من أغلب الشركات سواء بالمشاركة أو برعاية المنظمات الدولية والشركات الكبري وغيرها من الشركاء المحليين ويأتى ذلك إيمانا بالدور الكبير لتنمية الصناعة والاقتصاد والمشروعات الصغيرة فى مصر.