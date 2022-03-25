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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25 مارس 2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الجمعه 25 مارس 2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 19 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 7.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8.5 جنيه، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

 وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 24 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم 

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.25 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 25 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 11 جنيها للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو. 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة اسعار الخضروات والفاكهة اليوم بطاطس البنجر اليوسفى

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