للتخفيف علي المواطنين.. التموين تعلن استمرار معارض أهلا رمضان طوال العام

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل توفير السلع بأسعار مخفضة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" نوفر جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال معارض أهلا رمضان وإصرارا منا على التخفيف على المواطنين تم الاتفاق على استمرار المعارض لما بعد شهر رمضان".

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،:" الشوادر والسيارات المتنقلة مستمرة ومتاحة أيضا بعد شهر رمضان طوال العام، وذلك من باب التخفيف على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية".

