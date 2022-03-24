مساعد للإنتاج ببترول بلاعيم يكشف تفاصيل خطة طوارئ للإخلاء بحالات الخطر|فيديو

قال المهندس محمود معوض، المدير العام المساعد للإنتاج، “ببترول بلاعيم” إن الحركة في البحر صعبة إلى حد ما نظرا للتغيرات المناخية التي يمكن أن تحدث.

وأضاف محمود معوض، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق، أنه بكل فترة لا بد أن يكون هناك خطة طوارئ للإخلاء الكامل، خاصة في حالات الخطر الذي يمكن أن يحدث، وتجمع الناس في الأماكن المخصصة للإخلاء.

وتابع المدير العام المساعد للإنتاج، “ببترول بلاعيم”، أنه يتم عقد إجتماع مع الموظفين لتحديد خطة الإخلاء، والتي تعتمد على فصل معدات الأبار تجنبا لزيادة المخاطر.

وأشار محمود معوض إلى أن خطة الاخلاء تعتمد على، التواجد بشكل أساسي على الاتجاه المعاكس للحريق، مع سرعة الإخلاء.