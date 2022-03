نشرت الفنانة ميريهان حسين ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت ميرهان حسين “ See through the eyes of compassion ”.

وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.