المنازل التراثية بالأقصر تسجل صفحة مهمة فى التاريخ..والحيوانات المحنطة تزين مداخلها.. فيديو

تشهر محافظة الأقصر حول العالم لانها عاصمة السياحة الثقافية لاحتواءها على ثلث آثار العالم، ليست الآثار الفرعونية القديمة فقط ولكن هناك العديد من الاثار الاسلامية والمسيحية ، كما لديها منازل واماكن ذات طابع تراثي معماري اثري تميز.

وفى خلال السطور التالية نسرد لكم اهم المنازل التراثية بمدينة اسنا جنوب الأقصر .

يقول المفتش الاثري “ احمد عبد الله ” مفتش الاثار الاسلامية والمسيحية بجنوب الأقصر ، إن مدينة إسنا تحتوى على العديد من المنازل التراثية والتى تسجل صفحة مهمة فى التاريخ والحضارة المصرية على العموم ومدينة إسنا على الخصوص ، ففى بيوتها تتجلى عظمة المعمار المصرى والفنان فى إبراز التراث الاسناوى القديم.



وأضاف مفتش الآثار ، ففى البيوت القبطية مزج الفنان بين العمارة والفنون القبطية بما يتناسب وعقيدته ، فسجل الكتابات القبطية من نصوص مسيحية باللغة العربية والقبطية وتعاليم المسيح ،

وايضا عناصر الزخارف القبطية من صلبان ورموز مسيحية واخذ من الفن الاسلامي ما يناسب عقيدته كنصوص اسلامية وعناصر ووحدات من الفن الاسلامي.



أما البيوت الإسلامية فزينت بالزخارف والكتابات الإسلامية ونصوص من القرآن الكريم والصلاة المحمدية ووحدات وعناصر نباتية وهندسية ، وانتشرت فى بيوت اسنا صناعة الاعتاب الخشبية وتزيينها. وايضا المشربيات بتنوع أشكالها.



وأغلقت الأبواب بواسطة الضبة والمفتاح ويزين مداخلها الحيوانات المحنطة، وتنوعت أشكال مطارق الابواب بها واستخدم الطوب اللبن والأحمر بكثرة اما الأسقف فكانت افلاق النخيل وجريدة عنصر اساسيا فى التغطية .



وأردف بأن المنازل احتوت على العديد من أشكال المقتنيات مثل الأسرة والدكك الخشبية والدواليب وصناديق الحفظ ووسائل الانارة الليلية كالمسارح.

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