Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية  خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك.. صور

كشفت شركة تصنيع السيارات النمساوية الجديدة Deus Automobiles عن اسم وصورة معاينة للسيارة الكهربائية الهجينة عالية الأداء، والتي ستظهر لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات، من خلال عرض Vayanne (يُنطق vy-ahn) في 13 أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك

تم تطوير السيارة بالشراكة مع Italdesign و Williams Advanced Engineering WAE، ويُزعم أن السيارة تتميز بلغة تصميم مستوحاة من "التناظر واللانهاية".

تقول Deusإنها ستهدف إلى "التميز في قطاع السيارات الخارقة الذي يتسم بالمنافسة المتزايدة"، حيث تقدم مزيجًا من "المفاهيم المبتكرة من حيث الأداء الفاخر والحصرية".

Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك

لا يوجد أي تلميح حول نوع مجموعة نقل الحركة الكهربائية التي ستدعم Vayanne، ولكن Deusكشفت عن معاينة لما يبدو أنه شريط إضاءة خلفي، وقال Deusإن Italdesignقدمت "دعمًا استراتيجيًا وتقنيًا" لدمج التقنيات الجديدة ، بينما قدمت WAE تقنيات متقدمة وكهربة.

Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك

بدأت Italdesign و WAE في العام الماضي بتقديم حزمة EV عالية الأداء للشركات، وادعت الشركتان أن الهندسة المعمارية ستكون مناسبة لعمليات الانتقال والصالونات و GTs، التي تم إنشاؤها باستخدام المواد المركبة المعاد تدويرها والألمنيوم.

Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك

اقترح مدير تطوير الأعمال في WAE Dyrr Ardash أن لديها القدرة على دعم السيارات التي ستكون "رائدة في فئتها من حيث الديناميكيات والكتلة، والتي يمكن تجهيزها بمحركين أو ثلاثة أو أربعة محركات كهربائية وتدعم أحجام بطاريات تصل إلى 160 كيلو وات في الساعة لنطاق محتمل يصل إلى 620 ميلاً.