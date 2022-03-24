التموين: زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة.. والطلاق موسم توريد القمح المحلي أول أبريل

وزارة التموين والتجارة الداخلية

انطلاق موسم توريد القمح المحلي أول أبريل

نحتاج إلى كل حبة قمح مزروعة في مصر

تعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع المختلفة

تخفيضات 30% في المجمعات ومعارض أهلا رمضان

استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، وموقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيراً إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.

وأكد المصيلحي، في تقرير صادر عن وزارة التموين، أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.

و صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم، حيث أشار إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعارالاسترشادية للسلع الأساسية والتى تم التوافق عليها مع إتحاد الغرف التجارية.

كرتونة رمضان

كما استعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير "كرتونة رمضان" والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وقامت مؤسسة "مصر الخير" بالحصول على (480) ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، نحن في لحظة حرجة و في الاحتياج الي كل حبة قمح مزروعة في مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم .

وأضاف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل إلي 3.4 مليون طن ، و لا توجد أي مشكلة في استلام أكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيها هو تشجيع للمزارع بتوريد اكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية ، حيث تم رفع سعر توريد الاردب الي 885 جنيها بدلا من 820 جنيه .

يشار الي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اصدر قرار بأن كل منتج للقمح في موسم 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردب عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.

وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعي.

وأوضح كمال أنه سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار و هم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على صومعة قويسنا التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمشاركة اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة و الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة و رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.