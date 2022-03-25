محمود كهربا يشارك جمهوره صورا بعد عودته لمصر.. شاهد



شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المعار الي هاتاي التركي، صورة جديدة له في أحدث ظهور له من مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهر كهربا خلال قضاء اجازته في مصر وكتب قائلا : “تحويل النكسات الي عودة”.



و فاز فريق هاتاي سبور على فاتح قرة جمرك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تقدم سابا لوبسانيدزي بهدف لهاتاي في الدقيقة 29 ثم أضاف أيوب الكعبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و58.

وشارك محمود حسن كهربا في المباراة كبديل مع هاتاي سبور منذ الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد هاتاي إلى 46 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، خسر ملطية سبور أمام ألتاي بهدف دون مقابل.

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