الحلفاوي مخاطبا الجمهور المصري قبل لقاء السنغال: منكم يستمد الفريق طاقة مضاعفة



وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة منتخب السنغال في تصفيات كأس العالم.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي "تويتر" "‏إلى رجال المنتخب المصري.. من يظهر معدنهم وقت الحاجة. في أيديكم غدا تسهيل مباراة الحسم في السنغال. كل هدف يسجل سيزيد الضغط عليهم هناك ويفتح المساحات، شكل المباراة في السنغال سيتحدد هنا. والأهم عدم استقبال أهداف، وللجمهور المصري العظيم في ستاد الرعب.. منكم يستمد الفريق طاقة مضاعفة.



ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



