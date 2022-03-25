الشوارع فارغة.. الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم الجمعة

شهدت الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية في طريق الإسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، الطريق الدائري، ميدان الرماية، خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.





كما انتظمت الحركة المرورية للمركبات على المحاور التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، "كوبري الجامعة، كوبري أكتوبر، كوبري عباس، 15 مايو، الجلاء، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، شارع التحرير وصولا إلىالبحوث، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالمونفقالعروبة ونفق الأزهر، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة".





يأتي هذا فضلا عن انتظام حركة السياراتأعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.



أرقام الإدارة العامة للمرور

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامةوالحالاتالطارئةوخصص لهرقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258