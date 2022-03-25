بعودة يا بلادي لـ ويجز تحقق 2.5 مليون مشاهدة

من فيلم كباتن الزعتري

حققت أغنية “بعودة يا بلادي” لـ ويجز، من فيلم “كباتن الزعتري” نجاحا كبيراً، حيث تجاوزت الـ 2 مليون ونصف مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب".

وانطلق الفيلم في عرض خاص يوم الأحد 14 مارس في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light ، ويُعرض رسمياً للجمهور في الفترة من 23 إلى 31 مارس في السينما.

وعن أغنية الفيلم قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشةهناك. وتعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم،خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.



وبرغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، ومؤكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.

كباتن الزعتري فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذان يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ليصبح من الممكن أنيتحول حلمهما إلى حقيقة.

فاز الفيلم بجائزة نجمة الجونة الذهبية في دورته الخامسة، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية، كماترشح لـ 15 جائزة وشارك في أكثر من 80 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين،ومهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية، وتأهل لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي 2022. وجاء عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.