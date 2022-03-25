محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.

رئيس الأكاديمية البحرية يشيد بحجم الانجازات على أرض بورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة مؤكدا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد ،ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخرا لنا جميعا، كما أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية في العديد من المجالات.

رئيس الأكاديمية البحرية يشيد بحجم الانجازات على أرض بورسعيد

ومن جانبه، أثنى دكتور إسماعيل عبدالغفار على جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان، والتى ساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة.