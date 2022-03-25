مياه القناة: تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب استعدادا لـ الصيف

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه تم البدء في تنفيذ خطة الشركة لتطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب في إقليم محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لتقديم خدمات متميزة وأفضل، لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

مياه القناة : البدء في تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب استعدادا لفصل الصيف

وقال عبد الحميد عصمت، إن خطة تطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب، ترتكز على عدة محاور منها الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجال مياه الشرب للمواطنين في محافظات القناة الثلاثة، وصيانة دورية للمحطات لرفع كفاءتها، وذلك لضمان استمرارها في العمل، وإطالة عمرها الافتراضي، بالإضافة الي زيادة عدد محطات مياه الشرب، للقضاء بشكل نهائي علي ضعف المياه بسبب الزيادة السكانية.

مياه القناة : البدء في تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب استعدادا لفصل الصيف

وأضاف رئيس مياه القناة أنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء المناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

مياه القناة : البدء في تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب استعدادا لفصل الصيف

وأشار عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم ترحيل خط مياه قطر 315 مم المغذي من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، إلي القنطرة شرق بعيداً عن شط قناة السويس، حيث كان كثير الكسورات بسبب المد والجذب وأمواج السفن، كما تم اصلاح خط 600 مم أمام قمة فايد، وتم اصلاح خط مياه قطر 8 بوصة بمنطقة الوابورت التابعة لمركز ومدينة القصاصين، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة خط 1000 مم بمحطة مياه المستقبل.

مياه القناة : البدء في تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب استعدادا لفصل الصيف

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، وقع عقود تنفيذ أعمال أعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي mk بمحافظة ببورسعيد، وهو إسناد مهمة بدء الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة معالجة الصرف الصحي MK ببورسعيد، بالإضافة إلى توريد وتركيب وحدة الكلور " بتصميم مبتكر" وذلك لإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي، ورفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي.